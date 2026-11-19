Londra: cresce senza grande impeto il Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che passa di mano in progresso del 3,27%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend del Polar Capital Technology Trust rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Polar Capital Technology Trust, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,651 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,709. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,613.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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