Londra: cresce senza grande impeto il Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che tratta con un modesto progresso del 4,68%.



La tendenza ad una settimana del Polar Capital Technology Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,225 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,295. Il peggioramento del Polar Capital Technology Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,195.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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