Londra: rialzo controllato per il Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Moderatamente al rialzo la prestazione della holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , che scambia con una variazione percentuale del 2,21%.



La tendenza ad una settimana del Pershing Square Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del Pershing Square Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,75 sterline con area di resistenza individuata a quota 39,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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