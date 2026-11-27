Londra: frazionale rialzo per il Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità la la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo del 2,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al Pershing Square Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del Pershing Square Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,81 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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