Londra: giornata fiacca per il Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per la la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , che mostra una flessione del 2,65%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend del Pershing Square Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Pershing Square Holdings . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pershing Square Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,83 sterline. Primo supporto a 37,35. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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