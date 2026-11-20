Londra: giornata fiacca per il Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Contenuto ribasso per la la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che mostra una flessione del 2,65%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend del Pershing Square Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Pershing Square Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pershing Square Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,83 sterline. Primo supporto a 37,35. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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