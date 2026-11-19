Mercato AI a 1,8 miliardi, BDM Associati punta sui dati per il controllo di gestione

Survey ANDAF-UniBo: il 7% delle funzioni finance ha più casi d'uso di AI in produzione

(Teleborsa) - Il mercato italiano dell'intelligenza artificiale ha raggiunto nel 2025 un valore di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% rispetto all'anno precedente, secondo l'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. Nel corso dello stesso anno il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di AI, quota che tra le piccole e medie imprese si attesta all'8%. Su questo terreno, tra l'espansione della spesa e una diffusione ancora disomogenea nelle aziende di minori dimensioni, si colloca la proposta di BDM Associati, società di consulenza attiva nel controllo di gestione, che lega l'adozione dell'AI alla costruzione di un'infrastruttura dei dati aziendali.



Nelle funzioni amministrazione, finanza e controllo il passaggio dalla sperimentazione all'uso operativo riguarda per ora una quota ridotta di aziende. Secondo la survey condotta da ANDAF, l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, con l'Università di Bologna su 187 professionisti, prevalentemente CFO e responsabili dell'area amministrazione, finanza e controllo, e presentata nel 2025, il 7% delle aziende ha portato in produzione più casi d'uso, l'11% dispone di prototipi non ancora pienamente operativi e il 27% sta valutando l'implementazione di prototipi. Il 22% ha messo a disposizione del personale strumenti di AI generativa.



Sul metodo, il 42% del campione integra l'AI in processi e strumenti già esistenti, con un approccio di tipo tattico, e il 41% affianca alle integrazioni tattiche la riprogettazione di processi specifici. Il 5% indica l'AI come parte di una strategia di riprogettazione complessiva dei processi aziendali. Tra gli ostacoli citati dagli intervistati compare la bassa qualità dei dati, indicata dal 20% sia di chi ha già adottato soluzioni di AI sia di chi non lo ha ancora fatto.



È su questo punto che BDM Associati concentra il proprio intervento. "Per noi vuol dire avere un sistema gestionale che ti permette di capire i processi che generano le marginalità sul singolo cliente, sulla singola attività", spiega Federico Ruggeri, amministratore delegato di BDM Associati, a proposito del controllo di gestione. Nella sua lettura, la riclassificazione del bilancio rappresenta un primo livello di analisi: l'obiettivo è individuare dove si forma il margine e dove si disperde valore nella gestione quotidiana.



Il punto critico, secondo Ruggeri, emerge quando l'AI opera su dati deterministici, cioè numeri che devono essere esatti e non approssimati. "L'intelligenza artificiale tende a dare dei risultati che sono più o meno corretti. Ma non sempre corretti al 100%", osserva. La società riferisce di aver confrontato analisi svolte manualmente con elaborazioni generate dagli strumenti di AI, rilevando risultati vicini a quelli esatti ma non coincidenti. Il limite, a giudizio del manager, dipende soprattutto dalle informazioni con cui il sistema viene alimentato: "Se non le dai contesto, l’AI riempie i buchi inventando", afferma, con il risultato di previsioni formalmente coerenti ma scollegate dalla realtà dell'impresa.



Da qui il peso attribuito al patrimonio informativo. Secondo Ruggeri, molti imprenditori conservano informazioni rilevanti nella propria esperienza personale anziché in un sistema interrogabile, e il trasferimento di questi elementi in un database consente di costruire modelli, proiezioni e simulazioni. Il manager propone un paragone con l'investimento finanziario: con vent'anni di storico le proiezioni possono avere un orizzonte ampio, con un solo anno di dati il campo d'analisi resta ristretto. "Il patrimonio, più ne hai, più cose puoi fare, per cui è come se ci fosse proprio un interesse composto", sostiene. Ne discende, nella sua impostazione, che prima si avvia la raccolta strutturata dei dati, maggiore sarà il loro valore negli anni successivi.



Il ragionamento si estende alle imprese presenti sul mercato da decenni che non hanno mai strutturato i propri dati. In questi casi, spiega Ruggeri, l'intervento coincide con l'avvio dell'infrastruttura informativa: si costruisce il sistema e si comincia ad accumulare lo storico. Secondo la società, trasformare la conoscenza non codificata dell'imprenditore in strumenti condivisibili può accompagnare anche il passaggio generazionale ai vertici aziendali, tema che BDM Associati considera centrale per il tessuto delle PMI.



Sul piano operativo, la società descrive il proprio servizio come un modello orientato all'esecuzione più che alla sola consulenza. "Controllo di gestione done for you", sintetizza Ruggeri. BDM Associati dichiara di installare gli strumenti, costruire le dashboard e formare il personale che dovrà utilizzarle, con l'obiettivo di consegnare all'impresa un sistema già in funzione e non soltanto un'analisi dei numeri.



La traiettoria indicata dalla società riguarda l'evoluzione del controllo di gestione da strumento consuntivo a supporto previsionale, con forecast aggiornati periodicamente accanto al budget annuale e con l'impiego dell'AI generativa per interrogare le basi dati in linguaggio naturale. Nel quadro tracciato dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, le PMI rappresentano nel 2025 il 18% del mercato italiano delle soluzioni di intelligenza artificiale, un segmento per il quale la ricerca registra un'accelerazione della domanda.



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