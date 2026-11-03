BdM Banca, utile 9 mesi sale a 29,4 milioni di euro. Prosegue derisking

(Teleborsa) - BdM Banca (ex Banca Popolare di Bari) ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto pari a 29,42 milioni di euro, rispetto ai 26,69 milioni di euro al 30 settembre 2025 (+10,2%). Prosegue il sostegno al territorio con 1,12 miliardi di finanziamenti a famiglie e imprese e una più che buona dinamica di crescita della raccolta totale da clientela (+12,6%).



Crescono le commissioni nette rispetto al pari periodo del 2025: +6,9% le commissioni per erogazioni di prestiti e finanziamenti, +32,0% da consumer finance, +41,6% da bancassurance, +4% da servizi di investimento.



Nei primi nove mesi del 2026, si sono concluse le operazioni di derisking Sirio e Andromeda unsecured granular ed è stata avviata una ulteriore operazione di derisking Andromeda secured granular con l'identificazione di un nuovo portafoglio di NPE classificato tra le "Attività non correnti e gruppi di attività in via dismissione" che presenta un GBV di 40,2 milioni di euro. NPE ratio lordo e netto in riduzione rispettivamente al 4,3% vs 4,9% al 31 dicembre 2025 e al 2,6% vs 2,8% al 31 dicembre 2025. Contenuta la crescita dell'assorbimento patrimoniale con un incremento di RWA inferiore al 5,7% vs un +9,9% degli impieghi nominali.







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