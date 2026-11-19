New York: amplia il rialzo Flex

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda che fornisce componenti elettronici , che tratta in rialzo del 6,00%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Flex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,46%, rispetto a -4,76% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario di breve periodo di Flex evidenzia un declino dei corsi verso area 77,42 USD con prima area di resistenza vista a 81,16. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 75,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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