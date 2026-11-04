New York: Flex in forte discesa
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda che fornisce componenti elettronici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,70% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flex, che fa peggio del mercato di riferimento.
Si indebolisce il quadro tecnico di Flex, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 72,12 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 83,12. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 68,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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