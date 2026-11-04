New York: Flex in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda che fornisce componenti elettronici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,70% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flex , che fa peggio del mercato di riferimento.





Si indebolisce il quadro tecnico di Flex , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 72,12 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 83,12. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 68,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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