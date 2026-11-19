New York: preme sull'acceleratore CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale di sicurezza informatica , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,73%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CrowdStrike Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CrowdStrike Holdings rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di CrowdStrike Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 258,3 USD. Supporto a 246. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 270,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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