New York: prevalgono le vendite su Cigna Group

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che fornisce programmi di assicurazione sanitaria , che soffre con un calo del 5,89%.



L'andamento di Cigna Group nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Cigna Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 262,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 279,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 256,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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