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New York: prevalgono le vendite su Bloom Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Bloom Energy
Ribasso scomposto per il produttore di celle a combustibile, che esibisce una perdita secca del 14,54% sui valori precedenti.
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