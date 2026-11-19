New York: risultato positivo per Intel
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale produttore di chip, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.
Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del colosso dei semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 54,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 52,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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