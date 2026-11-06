Milano 17:35
50.053 -0,90%
Nasdaq 21:10
27.132 +1,89%
Dow Jones 21:10
51.470 -0,10%
Londra 17:35
10.674 -1,01%
Francoforte 17:35
25.820 -1,92%

New York: senza freni Intel

Migliori e peggiori, In breve
New York: senza freni Intel
Brillante rialzo per il principale produttore di chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,72%.
Condividi
```