New York: rosso per Visa

(Teleborsa) - Retrocede la società di tecnologia per pagamenti globali , con un ribasso del 2,77%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Visa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -5,13%, rispetto a -5,77% dell' indice americano ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Visa . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 410,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 399,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 395,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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