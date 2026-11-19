New York: rosso per Visa
(Teleborsa) - Retrocede la società di tecnologia per pagamenti globali, con un ribasso del 2,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Visa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -5,13%, rispetto a -5,77% dell'indice americano).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Visa. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 410,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 399,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 395,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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