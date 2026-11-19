New York: scambi in positivo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che guadagna bene, con una variazione del 3,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Axon Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,43%, rispetto a -5,91% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Analizzando lo scenario di Axon Enterprise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 302,1 USD. Prima resistenza a 322,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 293,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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