New York: calo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , con una flessione del 3,41%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Axon Enterprise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 294,3 USD. Prima resistenza a 316,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 286,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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