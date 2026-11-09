New York: calo per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, con una flessione del 3,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Axon Enterprise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 294,3 USD. Prima resistenza a 316,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 286,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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