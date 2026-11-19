New York: scambi negativi per Walmart

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione , che tratta con una perdita del 2,20%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Walmart mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,88%, rispetto a -2,64% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Le implicazioni di medio periodo di Walmart confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 125,5 USD con primo supporto visto a 123,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 122,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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