New York: scambi in positivo per Walmart

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione , in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Walmart evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Walmart rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Walmart mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 128,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 125,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 131,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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