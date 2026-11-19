Nexi, Standard Ethics alza il rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Nexi a "E+" dal precedente "E" con Outlook "Positivo". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Nel corso degli ultimi anni, la società si è progressivamente allineata alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità sia nel modello di governance della Sostenibilità sia nella struttura di corporate governance.



Si apprezza l'adozione di nuove policy ambientali e sociali così come la presenza di obbiettivi ESG chiari e di medio-lungo periodo. La reportistica extra-finanziaria è adeguata. Nexi richiama frequentemente nella propria documentazione pubblica le principali indicazioni internazionali in materia di Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue). In quest'ottica, appare possibile rafforzare ulteriormente tale allineamento anche all'interno del Codice Etico.



La composizione quali-quantitativa dell'organo apicale aderisce ai principi di indipendenza e parità di genere.

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