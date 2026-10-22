Banca di Piacenza, Standard Ethics assegna outlook "Positivo"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Positivo" a Banca di Piacenza. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E" è confermato. Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Secondo la metodologia di Standard Ethics, la banca ha iniziato un percorso di avvicinamento alle linee guida delle organizzazioni sovranazionali in materia di Sostenibilità. Offre al mercato e agli stakeholder una rendicontazione ESG in linea con le migliori pratiche di settore e cita alcuni riferimenti internazionali di Onu, Ocse e Ue nella documentazione pubblica.



La definizione e/o la pubblicazione di nuove policy e obbiettivi ESG di medio-lungo periodo rappresentano il percorso atteso per un migliore allineamento alle indicazioni internazionali. Qualsiasi futuro passo per una composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione più aderente ai principi di indipendenza e parità di genere sarebbe anch'esso nella giusta direzione.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

Condividi

```