Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.



Il movimento di Cembre , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 75,67 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 78,17. Il peggioramento di Cembre è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 74,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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