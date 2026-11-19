Piazza Affari: in calo MFE B
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di MFE B mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,765 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,903. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,699.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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