Piazza Affari: in calo MFE B

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società media e di comunicazione italiana , che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di MFE B mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,765 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,903. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,699.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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