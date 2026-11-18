Milano
12:31
50.928
+0,16%
Nasdaq
17-nov
27.002
0,00%
Dow Jones
17-nov
50.759
-1,64%
Londra
12:31
10.652
-0,36%
Francoforte
12:31
26.058
+0,05%
Mercoledì 18 Novembre 2026, ore 12.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rosso per MFE B
Piazza Affari: rosso per MFE B
Migliori e peggiori
,
In breve
18 novembre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Composto ribasso per la
società media e di comunicazione italiana
, in flessione del 2,99% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rosso per MFE B
Piazza Affari: MFE B in the red
Piazza Affari: MFE B down
Piazza Affari: negative performance for MFE B
Titoli e Indici
Mfe B
-2,99%
Altre notizie
Piazza Affari: performance negativa per MFE B
Piazza Affari: in calo MFE B
Piazza Affari: in calo MFE B
Piazza Affari: giornata depressa per MFE A
Piazza Affari: rosso per Acea
Piazza Affari: rosso per MFE A
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto