Piazza Affari: rally per WIIT
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WIIT più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per WIIT, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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