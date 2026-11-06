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Piazza Affari: si concentrano le vendite su WIIT

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su WIIT
Sottotono il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che passa di mano con un calo del 2,72%.
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