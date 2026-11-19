Snam colloca la seconda emissione in dollari, sustainability-linked da 1,25 miliardi

Ordini a 3,5 miliardi, domanda tre volte l'offerta

(Teleborsa) - Snam ha collocato la sua seconda emissione obbligazionaria in dollari per investitori istituzionali, in formato sustainability-linked dual-tranche 144A / Reg S, per 1,25 miliardi di dollari, circa 1,1 miliardi di euro. L'operazione, che segue la prima del 20 maggio 2025, ha raccolto ordini al picco per circa 3,5 miliardi, circa tre volte l'ammontare emesso. L'interesse medio ponderato iniziale su base equivalente in euro è di circa il 4,4%.



"Dopo il successo del nostro debutto sul mercato obbligazionario statunitense, questa seconda emissione conferma la capacità di Snam di accedere con continuità al mercato del debito più ampio e diversificato al mondo", ha dichiarato il cfo Luca Passa. "Il forte interesse degli investitori obbligazionari statunitensi, unitamente alla significativa presenza di investitori Usa nel nostro azionariato, testimonia la fiducia nella strategia di Snam, nella sua solidità finanziaria e nella sua visione industriale di lungo termine."



Il bond si articola in due tranche: 750 milioni a 5 anni con cedola fissa del 5,750%, scadenza 25 novembre 2031, prezzo di emissione 99,662% e rendimento effettivo a scadenza del 5,829%; 500 milioni a 10 anni con cedola del 6,125%, scadenza 25 novembre 2036, prezzo 99,359% e rendimento del 6,212%.



Il costo del debito è legato a obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, con base 2022: Scope 1 e 2 a -40% a fine 2030 e -50% a fine 2032, Scope 3 a -30% e -35%.



L'emissione è coerente con il Sustainable Finance Framework di aprile 2025 e con l'obiettivo di avere il 95% del debito finanziato con strumenti di finanza sostenibile entro il 2030.



I joint bookrunner sono Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Mufg e Société Générale.

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