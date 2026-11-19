TXT e-solutions, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato di aver acquistato tra il 10 e il 13 novembre 2026 complessivamente 460 azioni proprie ordinarie, per un controvalore pari a 21.965,60 euro.



L'operazione rientra nel programma di buyback approvato dall'assemblea degli azionisti il 29 aprile 2026. Gli acquisti sono stati effettuati a prezzi medi ponderati giornalieri compresi tra 46,56 e 50,95 euro per azione.



Il gruppo IT attivo nella trasformazione digitale ha reso noto che al 13 novembre 2026 deteneva 397.087 azioni proprie, pari al 3,05304% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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