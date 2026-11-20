(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Giornata negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,06%.
Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.035,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.321,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24.606,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)