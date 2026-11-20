Banca Mediolanum, il calendario finanziario del 2027

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - La Società che opera nel settore bancario e assicurativo ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2027, specificando che i risultati trimestrali saranno pubblicati con un comunicato stampa successivo al CdA di approvazione e presentati agli analisti finanziari nel corso di una conference call, di norma nella stessa giornata.

Banca Mediolanum ha inoltre precisato che, previa approvazione delle autorità e degli organi competenti, il saldo del dividendo 2026 sarà pagato ad aprile 2027 e l'acconto sul dividendo 2027 a novembre 2027.





Lunedì 08/02/2027

CDA: Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2026 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio



Giovedì 11/03/2027

CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026



Giovedì 22/04/2027

Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026



Martedì 11/05/2027

CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2027



Mercoledì 28/07/2027

CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2027



Mercoledì 10/11/2027

CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2027 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi

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