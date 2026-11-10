Milano 13:06
52.180 +1,52%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:06
10.830 +0,44%
Francoforte 13:06
26.594 +1,24%

A Piazza Affari corre Banca Mediolanum

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari corre Banca Mediolanum
Grande giornata per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.
Condividi
```