Banco BPM, Fitch migliora l’Outlook a Positivo confermando il rating "BBB+"

(Teleborsa) - Fitch ha migliorato a Positivo da Stabile l'Outlook sul rating emittente (Long-Term Issuer Default Rating) di Banco BPM , confermando contestualmente tale rating a "BBB+", nonché il Viability Rating a "bbb".



L'azione di rating - si legge in una nota - riflette la forte posizione competitiva del Gruppo per dimensione e per un franchise radicato nelle regioni più ricche del Nord Italia, nonché il modello di business altamente diversificato, che, anche a seguito del successo dell’integrazione di Anima (che ha rafforzato strutturalmente il contributo dell’asset management), favorisce una solida generazione di utili e di capitale.



L'agenzia ha inoltre valorizzato il percorso virtuoso della qualità degli attivi, la stabile struttura di raccolta e liquidità, considerando altresì la posizione patrimoniale e i relativi target anche alla luce della elevata remunerazione per gli azionisti.



Fitch ha inoltre rivisto da Stabile a Positivo anche l’Outlook sui rating emittente di lungo termine delle controllate Banca Akros e Banco BPM Vita, riflettendo quanto fatto per la Capogruppo. Per la stessa ragione, anche l’Outlook sul rating Insurer Financial Strength "BBB+" di Banco BPM Vita è stato portato da Stabile a Positivo.

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