Bper, Fitch conferma i rating con outlook positivo

(Teleborsa) - Fitch ha oggi confermato tutti i rating assegnati a BPER Banca , con outlook positivo.



In particolare, il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) dell'istituto - riporta una nota - è stato confermato a "BBB", riflettendone i solidi fondamentali, un profilo di rischio equilibrato e una rete con copertura nazionale, ampliata significativamente nell'ultimo decennio attraverso importanti acquisizioni che ne hanno aumentato la dimensione operativa e consolidato la posizione di mercato.

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