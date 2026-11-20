(Teleborsa) - Chiusura in netto calo per Piazza Affari e il resto dell'Europa
. Male anche il mercato americano con scambi in forte ribasso.
Tornano a pesare le incertezze sulla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale che hanno fatto passare in secondo piano l'euforia dei giorni scorsi per il debutto di Anthropic
.
Parallelamente, sul fronte geopolitico
, gli operatori hanno metabolizzato l'assenza di concrete novità dal vertice Apec
di Shenzhen. Un trilaterale privo di effetti concreti e molto "plateale" che ha lasciato i mercati finanziari scettici sulla reale portata dell'evento.
I dati macro
Sono emersi segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a novembre
. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile evidenzia che il sentiment dei consumatori ancora negativo, ma in recupero a -16,9 punti
rispetto ai -17,9 di ottobre. Il dato è anche migliore delle attese del mercato che erano per un peggioramento fino a -18 punti. Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore si attesta a -16,5 punti.
Oltreoceano, è stato rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi
, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan
, che ha pubblicato la stima definitiva. A novembre, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 51,5 punti dai 41 della lettura preliminare e rispetto ai 48 del mese precedente.
Forex, materie prime e tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,099. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 3.545,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,66%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +111 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,42%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
scende Francoforte
, con un ribasso del 2,60%, si concentrano le vendite su Londra
, che soffre un calo dell'1,02%, e crolla Parigi
, con una flessione dell'1,89%.
A Milano, forte calo del FTSE MIB
(-2,48%), che ha toccato 48.704 punti, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 51.302 punti, in netto calo del 2,47%.
Pesante il FTSE Italia Mid Cap
(-2,37%); sulla stessa tendenza, depresso il FTSE Italia Star
(-2,1%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari Unica Blue Chip
di Milano a ottenere un buon risultato Saipem
, che segna un aumento dello 0,76%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -10,78%.
Vendite a piene mani su Technoprobe
, che soffre un decremento del 9,31%.
Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 6,29%.
Sessione nera per Tenaris
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,30%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, BF
(+5,71%), Juventus
(+5,30%), D'Amico
(+2,35%) e Philogen
(+2,20%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MFE B
, che ha archiviato la seduta a -8,42%.
In perdita Safilo
, che scende del 6,64%.
Pesante MFE A
, che segna una discesa di ben -6,58 punti percentuali.
Seduta negativa per WIIT
, che scende del 5,59%.