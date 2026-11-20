(Teleborsa) - Ondata di vendite a Piazza Affari e sulle altre principali Borse europee
.
Continua a pesare il settore tech
mentre Anthropic
si appresta ad avviare il secondo di contrattazioni in forte calo con il titolo
che crolla, al momento, di oltre il 9% nel pre-market di Wall Street
, dopo che il debutto positivo di ieri non è riuscito a ripristinare la fiducia degli investitori nel settore dell'AI.
Parallelamente resta monitorato il fronte geopolitico
, con Trump, Xi e Putin che hanno tenuto colloqui trilaterali a Shenzhen
. I tre leader hanno discusso di pace e disarmo nucleare, concordando una simbolica "dichiarazione di pace"
. Tuttavia, la nota ufficiale diffusa al termine dell'incontro non conteneva impegni concreti né tempistiche in merito ai conflitti che coinvolgono Ucraina e Iran.
I dati macro
In attesa della fiducia consumatori in Europa e USA
, in uscita nel pomeriggio, stamane l'ISTAT
ha comunicato che a settembre, in Italia, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
è aumentato del 3,9% rispetto ad agosto. Su base tendenziale, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario hanno registrato una flessione dello 0,1%.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,099. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 3.577,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,48 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +108 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,39%.
Gli indici Tra i mercati del Vecchio Continente
in perdita Francoforte
, che scende del 2,18%, seduta negativa per Londra
, che mostra una perdita dello 0,87%, e pesante Parigi
, che segna una discesa di ben -1,63 punti percentuali.
Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,11%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla del 2,08%, scendendo fino a 51.508 punti.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,85%); come pure, pesante il FTSE Italia Star
(-1,73%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Italgas
(+1,18%) e Saipem
(+0,69%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -6,68%.
Seduta negativa per Technoprobe
, che scende del 5,96%.
Sensibili perdite per Prysmian
, in calo del 5,78%.
Sotto pressione Tenaris
, che accusa un calo del 3,35%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+3,68%), Banca Ifis
(+2,73%), Philogen
(+1,22%) e BF
(+0,78%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE B
, che ottiene -6,65%.
In apnea MFE A
, che arretra del 5,01%.
Tonfo di Danieli
, che mostra una caduta del 4,55%.
Lettera su WIIT
, che registra un importante calo del 4,55%.