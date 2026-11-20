Eprcomunicazione, nuovi contratti per 700 mila euro. Backlog a 13,4 milioni

(Teleborsa) - Le società del gruppo Eprcomunicazione , società attiva nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche e quotata su Euronext Growth Milan, hanno ottenuto due nuovi incarichi per un valore complessivo di circa 700 mila euro. Con questi contratti, backlog e nuovi ordini salgono a 13,4 milioni di euro.



La controllata Justbit si è aggiudicata l'appalto per la comunicazione digitale e lo sviluppo dei canali social di un importante ente del settore elettrico. Il valore totale è di 532.200 euro: 177.400 euro come importo base per il primo anno e 354.800 euro in opzione per ulteriori 24 mesi.



La capogruppo ha invece ricevuto l'incarico di organizzare, nell'anno in corso, un evento dedicato alla cultura del vino italiano, per un importo di 168 mila euro comprensivo dei costi organizzativi. L'incarico include lo sviluppo del concept creativo, affidato alla controllata Centrale, oltre a ufficio stampa, relazioni istituzionali e coordinamento dell'evento.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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