Fitch Ratings conferma il rating a lungo termine di Cassa Centrale Banca a BBB+

La conferma del rating avviene a seguito del recente upgrade di maggio 2026

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Fitch Ratings ha comunicato la conferma dei rating assegnati a Cassa Centrale Banca, come di seguito specificato: Long-Term Issuer Default Rating / Senior preferred debt BBB+ con outlook Stabile; Short-Term Issuer Default Rating F2 (Stabile); Long-Term Deposits A- (Stabile); Short-Term Deposits F2 (Stabile).



La conferma del rating ha tenuto in considerazione un miglioramento della qualità dell’attivo, con i ratios sul credito non-performing che si sono allineati progressivamente al livello medio del sistema nazionale, ma accompagnati da livelli di coverage del credito deteriorato che rimangono significativamente superiori rispetto alla media di sistema. Rimane eccellente il livello di capitalizzazione, con gli indicatori patrimoniali che superano ampiamente le soglie minime regolamentari e sono attesi rafforzarsi ulteriormente nel medio termine.

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