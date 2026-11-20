Iccrea Banca, Fitch conferma il rating "BBB+"

In linea con il rating sovrano

(Teleborsa) - L'agenzia Fitch ha oggi confermato il rating a lungo termine (Long-Term IDR) del Gruppo BCC Iccrea e di Iccrea Banca a 'BBB+' e il Viability Rating (VR) del Gruppo a 'bbb' con outlook stabile.



Il rating a lungo termine, rivisto al rialzo il 12 maggio scorso, - riporta una nota - si conferma allineato al rating sovrano e limitato dallo stesso.



Fitch evidenzia come l'attuale giudizio rifletta principalmente la solidità patrimoniale del Gruppo, ai vertici a livello nazionale, la forte posizione di liquidità, supportata da una base di depositi ampia, stabile e granulare, la buona redditività, favorita dalla crescente diversificazione dei ricavi, e l'adeguata qualità degli attivi.



Infine, il giudizio dell'agenzia tiene conto anche della credibilità della strategia di lungo periodo del Gruppo e della buona qualità del management.

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