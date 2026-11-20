Francoforte: balza in avanti DEUTZ

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di motori , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.



L'andamento di DEUTZ nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del fornitore di sistemi di propulsione si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,77 Euro. Prima resistenza a 8,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,635.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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