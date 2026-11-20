GT Talent, ok CdA alla cessione del 100% di Cosmo Group al prezzo simbolico di 1 euro

(Teleborsa) - GT Talent Group comunica che, nella riunione del 18 novembre scorso, il CdA ha approvato la cessione del 100% detenuto in Cosmo Group, per un corrispettivo simbolico di 1,00 euro.



Cosmo Group - si legge in una nota - era stata costituita con l'obiettivo specifico di sviluppare iniziative imprenditoriali nei settori della moda e del motorsport, attraverso un progetto condiviso con Matteo Manzini, imprenditore e stilista attivo nel settore dell'alta moda, nonché presidente di Cosmo Group facendo seguito a quanto comunicato il 25 giugno scorso.



Nell'ambito di tale progetto era prevista l'acquisizione della gestione dell’intera azienda facente capo a Matteo Manzini S.r.l. mediante un contratto di affitto d’azienda riguardante la totalità dell’attività aziendale, e non un singolo ramo, con l’obiettivo di rilanciare e sviluppare le attività legate al brand "Les Filles D'eva".



Successivamente, a seguito di un'approfondita attività di due diligence condotta su Matteo Manzini S.r.l. in relazione all'operazione prospettata, è stato deciso di non procedere con il previsto affitto dell’intera azienda e, conseguentemente, di interrompere il progetto di sviluppo inizialmente programmato.



Venuto meno il presupposto industriale per il quale Cosmo Group era stata costituita, il CdA ha ritenuto non più strategico il mantenimento della partecipazione, approvandone pertanto la dismissione.



La società è attualmente impegnata nella valutazione di più opportunità strategiche, che potranno riguardare sia il rilancio dell’attività di driving experience sia l'eventuale sviluppo di attività in altri settori, con l’obiettivo di individuare iniziative economicamente e industrialmente sostenibili, in grado di favorire la creazione di valore per gli azionisti.

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