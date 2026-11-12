Metriks AI/Mare Group, accordo definitivo per la cessione di Workgroup

(Teleborsa) - Metriks AI e Mare Group hanno sottoscritto l’accordo definitivo per la cessione alla stessa Metriks AI del 95% di Workgroup, società specializzata nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni digitali per le imprese. L'intesa prevede inoltre il trasferimento a Metriks AI del restante 5% del capitale di Workgroup, attualmente detenuto da WGS.



Al perfezionamento dell'operazione, subordinato all’avveramento (o alla rinuncia, ove consentita) delle condizioni sospensive previste dall’Accordo, Metriks AI deterrà pertanto il 100% di Workgroup.



La struttura dell'accordo

L'Accordo conferma i termini economici annunciati il 29 luglio 2026. Il corrispettivo per il 95% di Workgroup è pari a 18,9 milioni di euro, così ripartiti: 7,0 milioni di euro in denaro; 1,0 milione di euro mediante assegnazione di 224.444 azioni Metriks AI di nuova emissione, valorizzate a 4,50 euro ciascuna; 10,9 milioni di euro mediante obbligazioni convertibili Metriks AI, con scadenza al 30 giugno 2028 e valore a scadenza pari a 11,0 milioni di euro. Le Obbligazioni Convertibili saranno convertite in azioni Metriks AI di nuova emissione oppure rimborsate in denaro, secondo le modalità previste dall’Accordo.



L’Accordo prevede, con riferimento esclusivo alle Obbligazioni Convertibili, un aggiustamento del prezzo qualora Workgroup non raggiunga i risultati attesi per il 2026 (EBITDA di 2,9 milioni di euro e PFN di 2,0 milioni di euro) o non mantenga nel 2027 i risultati attesi per il 2026. In caso di superamento dei risultati attesi è previsto un earn-out fino a 3,0 milioni di euro in azioni Metriks AI.

Per la cessione del restante 5% di Workgroup, WGS riceverà n. 244.444 azioni Metriks AI di nuova emissione valorizzate a 4,50 euro ciascuna, per un controvalore di 1,1 milioni di euro.



L’emissione delle azioni Metriks AI e delle Obbligazioni Convertibili al servizio dell’operazione sarà sottoposta all’approvazione di una

convocanda assemblea dei soci di Metriks AI.



L’Accordo prevede inoltre un pacchetto di dichiarazioni, garanzie e indennizzi a condizioni di mercato.



A seguito del perfezionamento dell'operazione, Antonio Torino continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Workgroup e, subordinatamente alla relativa nomina da parte dei competenti organi sociali di Metriks AI, entrerà nel Consiglio di Amministrazione di Metriks AI, contribuendo alla realizzazione del progetto industriale e all'integrazione delle competenze delle due società.



Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento (o alla rinuncia, ove consentita) delle condizioni sospensive concordate tra le parti ed è atteso entro la fine del 2026.





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