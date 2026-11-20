(Teleborsa) - Intred
, operatore di telecomunicazioni, entrerà nell'indice FTSE Italia STAR a partire dal 24 novembre 2026
. Contestualmente, sarà esclusa dagli indici FTSE Italia Growth Index e FTSE Italia PIR PMI All Index. Lo ha comunicato FTSE Russell, gestore degli indici, dopo che ieri Borsa Italiana ha comunicato
che, dal 23 novembre, le azioni di Intred saranno negoziate sul mercato Euronext Milan (segmento STAR) e verranno contestualmente escluse dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.