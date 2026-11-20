Logistica: la sfida ESG passa dalla filiera e dai “contratti green”

Dal primo Osservatorio ESG promossa da LIUC e Freight Leaders Council emerge un forte divario tra trasportatori e committenti

(Teleborsa) - Puntare sui "contratti green", sulla collaborazione di filiera con lo scambio dei dati e su metodi comuni per il calcolo delle emissioni. Sono questi i pilastri sui quali la logistica deve costruire la sfida alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), senza trascurare quella economica, anche in vista del 2028, quando verrà introdotto l’ETS2, il calcolo delle emissioni che inciderà direttamente sui costi del trasporto merci. Per il momento solo il 34% delle aziende di autotrasporto ha un budget dedicato alle iniziative ESG contro il 56% dei committenti.



La sostenibilità viene misurata, ma con strumenti non omogenei e, nella maggior parte dei casi, in assenza di governance dedicata. Inoltre, i requisiti e il controllo diminuiscono lungo la filiera, mentre il divario tra chi acquista servizi di logistica e chi li offre si allarga in caso di subappalto o di piccole e medie realtà. La fotografia emerge dalla prima edizione dell’Osservatorio ESG nel settore della logistica e dell’autotrasporto, promosso dalla LIUC – Università Cattaneo e dal Freight Leaders Council, insieme ai soci Transadriatico Transport and Logistics e CHEP, Interzero Italia, Toscandia.



Lo studio, condotto con il coinvolgimento di oltre 100 realtà dell’autotrasporto e della committenza, mette in risalto l’azione trainante svolta dal cliente e il divario importante negli strumenti messi in campo per la misurazione degli obiettivi ambientali che, sebbene con termini normativi meno stringenti, diventeranno fondamentali con l’introduzione dell’ETS2. Attualmente, solo il 42% delle aziende di trasporto dichiara di avere un documento di rendicontazione contro il 70% della committenza e solo il 32% effettua un monitoraggio costante delle emissioni (contro il 51%). Il passaggio diventa più fragile con la subvezione o in presenza di realtà più piccole (sia trasportatori che committenti) tra le quali il tasso di rendicontazione si abbassa al 33% e solo il 20% ha una funzione dedicata per gli ESG.



"L’indagine ha mostrato una maggiore consapevolezza e maturità del settore rispetto a uno studio del 2023 – ha dichiarato Alessandro Creazza, co-direttore del Green Transition Hub della LIUC – Università Cattaneo – Nonostante ciò, emergono tante differenze: il divario si amplia se si considerano le PMI. Guardare il fenomeno con prospettiva di filiera diventa quindi un requisito imprescindibile: occorre fare sistema, anche perché l’ETS2 si sta avvicinando e un sistema in grado di rispondere a questa evoluzione appare indispensabile".



"La sostenibilità della logistica non può essere misurata guardando alle singole imprese, ma deve essere costruita lungo l’intera filiera – è l’opinione di Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council - I risultati dell’Osservatorio ESG ci indicano con chiarezza che la vera sfida non è più soltanto sensibilizzare le aziende, ma creare le condizioni perché la transizione sia concretamente realizzabile, soprattutto per le imprese più piccole. Come Freight Leaders Council vogliamo trasformare queste evidenze in strumenti operativi: criteri condivisi per misurare le emissioni, maggiore trasparenza nella subvezione e modelli contrattuali capaci di distribuire equamente responsabilità, costi e benefici".



"Per le aziende di autotrasporto il rispetto degli obiettivi ESG passa necessariamente da sistemi di gestione più efficienti – ha commentato Natalino Mori, Presidente di Transadriatico Group e Ad di Sangritana – L’80% dei committenti chiede la conformità agli standard, ma la sostenibilità non può essere solo un requisito richiesto al vettore. Serve un passo in più: costruire i contratti di trasporto in chiave ESG insieme ai vettori, fin dalla loro progettazione. Solo così si genera la massima qualità delle interazioni lungo la filiera, anziché la semplice somma dei singoli piani. In questa logica, l’intermodalità va vista come una soluzione complementare alla gomma, capace di migliorare efficienza e sostenibilità della catena logistica. Ma una traccia ferroviaria non si compra sul mercato spot. Servono impegni di volume, programmazione, contratti pluriennali, dati condivisi in tempo reale. Senza un committente disposto a pianificare con noi, l’intermodalità resta sulla carta. La domanda che lascio al tavolo è questa: siamo disposti ad accettare finestre di consegna programmate in cambio di maggiore sostenibilità, meno emissioni e, con l’ETS2, probabilmente meno costi?"



"CHEP Italia, azienda leader nelle soluzioni per la supply chain e nel pallet pooling, ha contribuito a questa importante iniziativa mettendo a disposizione la rete di partner e l’esperienza – ha dichiarato Valentina Tundo, Strategic Sourcing Lead, Carrier Management & 3PL Sub Co’s di CHEP - Crediamo che la selezione dei partner, guidata da criteri strategici, sociali e ambientali, possa generare valore non solo per le singole aziende, ma per l’intera filiera, costruendo oggi le basi per il futuro della logistica italiana. La realizzazione di questo Osservatorio rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso destinato a svilupparsi e ad alimentarsi nel tempo grazie al contributo di tutti gli attori che operano nell’industria del trasporto".



"I risultati dell'Osservatorio confermano che la sfida non è più comprendere l'importanza della sostenibilità, ma dotarsi degli strumenti necessari per tradurla in azioni concrete – ha dichiarato Sergio Patacchini, Head of Integrated Environmental Solution di Interzero - Oggi servono dati affidabili, metriche condivise e processi strutturati per trasformare gli obiettivi ESG in risultati misurabili. La sostenibilità della filiera si costruisce sulla capacità di condividere e valorizzare le informazioni lungo tutta la catena del valore".



"Prendere parte e sostenere questa ricerca portata avanti dall'Università LUIC insieme al FLC conferma l’impegno a 360 gradi di Toscandia per la sostenibilità nei trasporti e nella logistica – ha dichiarato l’Ad di Toscandia Giuseppe Barelli - Abbiamo portato cinque anni di esperienza sul campo al fianco delle imprese di trasporto di ogni dimensione: conosciamo da vicino le complessità della transizione, ma registriamo anche una sensibilità finalmente in crescita. Iniziative come questa ci ricordano che nessuno può farcela da solo: non siamo monadi in cerca di soluzioni individuali, ma parte di un unico ecosistema che, facendo rete, può davvero cambiare la cultura del settore".



Nell’ambito dell’Osservatorio ESG, in vista della prossima edizione, è stato avviato lo studio sull’impatto dell’ETS2 sulle aziende di autotrasporto a cura di Andrea Campagna, componente del comitato scientifico del FLC e un approfondimento sui "Green Contracts" ovvero alla possibilità di verificare attraverso i contratti gli obiettivi di sostenibilità a cura di Barbara Michini, avvocato esperta di trasporti e logistica.

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