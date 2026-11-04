Ecomondo, oggi focus su Esg e riciclo europeo

Domani il premio "Lorenzo Cagnoni" per l'innovazione green

(Teleborsa) - Ecomondo 2026 ha ospitato ieri la XV edizione degli Stati Generali della Green Economy, organizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente e delle Imprese e della Commissione europea. "A livello internazionale registriamo importanti fattori di spinta alla green economy", ha detto il presidente Edo Ronchi, citando il rapporto 2025 "Partnership for Action on Green Economy" di cinque agenzie Onu, secondo cui la transizione ecologica è una "necessità strutturale per la tenuta socioeconomica di molti Paesi".



"In Italia registriamo una situazione complessivamente critica della transizione, con qualche limitato segnale positivo", ha aggiunto, notando però che un'indagine Ipsos rileva una spinta green dei cittadini e delle imprese cresciuta. Per Raimondo Orsini, direttore della Fondazione, "in un mondo afflitto da guerre, disuguaglianze sociali e tensioni geopolitiche la green economy offre una risposta concreta, perché riduce i rischi della crisi climatica e assicura una minore dipendenza da importazioni di combustibili fossili e materie prime".



Esg Ceo Summit



La terza edizione, promossa da Ecomondo e Teha Group (The European House-Ambrosetti), ha discusso come coniugare sostenibilità e competitività, tra transizione come fattore di crescita, claim diretti contro "silenzio strategico", inverno demografico e capitale umano. Hanno partecipato, dopo l'intervento dell'ad di Ieg Corrado Peraboni, i ceo di Acea Ambiente, Toyota Material Handling Italia, Aquanexa e Suez Italia, e il direttore generale del Gruppo Caviro.



Il riciclo europeo



Il convegno sul Circular Economy Act ha presentato lo studio di Conai e Teha "Una nuova politica industriale europea per l'economia circolare": il riciclo europeo vale 555 miliardi di euro di impatto economico, con un focus sul mercato delle materie prime seconde, sull'interoperabilità dei sistemi nazionali e sugli investimenti. Hanno partecipato Eric Mamer della Commissione europea, l'eurodeputato Pierfrancesco Maran ed Edo Ronchi.



Resilienza e tessile



Un incontro con Mase, Ispra e Regione Emilia-Romagna ha affrontato la rigenerazione adattiva delle aree costiere e il ruolo dell'Emilia-Romagna nella Water Resilience Alliance. Nel tessile, il convegno su Espr e passaporto digitale di prodotto ha trattato tracciabilità e trasparenza lungo la filiera, con Aisec, Mimit ed Euratex e aziende come Bulgari, Calzedonia e Saipem.



Domani



Sesta edizione dell'Africa Green Growth Forum sul Piano Mattei, premio "Lorenzo Cagnoni" per l'innovazione green, convegno sulla Industrial Emissions Directive 2.0 e incontro sui corridoi strategici Ue-Africa per le materie prime critiche.

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