MEF, antiriciclaggio: al via consultazioni sul decreto di adeguamento alle nuove regole UE

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze avvia una consultazione pubblica sul decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento italiano al nuovo quadro europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML Package).



Adottato nel 2024 - si legge in una nota del Ministero - il nuovo pacchetto normativo europeo mira a rendere più omogenee ed efficaci le regole antiriciclaggio nell’Unione. Il quadro comprende il Regolamento (UE) 2024/1624, che introduce regole direttamente applicabili ai soggetti obbligati, il Regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), e la Direttiva (UE) 2024/1640, che disciplina l'organizzazione dei sistemi nazionali di prevenzione e vigilanza.



L'iniziativa è promossa dalla nuova Direzione "Prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti" istituita presso il Dipartimento del Tesoro con l'obiettivo di raccogliere osservazioni, contributi e proposte da parte degli operatori del settore, delle associazioni di categoria, delle autorità e di tutti i soggetti interessati.

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