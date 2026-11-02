ASTM si aggiudica il contratto di adeguamento sismico del Golden Gate Bridge di San Francisco

Valore del progetto circa 860 milioni di dollari

(Teleborsa) - Il Gruppo ASTM - tra i principali player infrastrutturali a livello globale nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di progetti EPC e nella tecnologia applicata alle infrastrutture - ha fatto sapere che la propria controllata statunitense Halmar International si è aggiudicata il contratto per l’adeguamento sismico del celebre Golden Gate Bridge che collega la città di San Francisco con la contea di Marin verso nord.



Il valore del progetto, promosso dal Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, è pari a 863,9 milioni di dollari, pari a circa 770 milioni di euro, ed è il primo appalto di costruzione aggiudicato per la fase finale dell’adeguamento sismico del Golden Gate Bridge.



I lavori, in particolare, comprendono l’adeguamento sismico delle torri sud e nord e delle due campate laterali, la sostituzione dei giunti di isolamento sismico della carreggiata, il rafforzamento delle travi dell’impalcato e delle strutture di controventatura laterali, la riverniciatura della torre sud al di sopra dell’impalcato, l’installazione di 28 dispositivi di dissipazione dell’energia sismica.



Il completamento dei lavori è previsto per settembre 2031.

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