Milano
15:52
49.117
-1,65%
Nasdaq
15:53
26.206
-1,17%
Dow Jones
15:53
49.304
+0,42%
Londra
15:52
10.396
-0,54%
Francoforte
15:53
24.990
-1,86%
Venerdì 20 Novembre 2026, ore 16.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 87,32 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 87,32 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
20 novembre 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 87,32 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 84,86 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 95,97 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 84,92 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 86,42 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+3,64%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 85,95 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 92,07 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 92,54 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 92,21 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 92,91 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 88,73 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto