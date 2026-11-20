New York: andamento sostenuto per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,64%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Keurig Dr Pepper mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,28%, rispetto a -9,62% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di Keurig Dr Pepper mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,83 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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