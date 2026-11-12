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Keurig Dr Pepper, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Keurig Dr Pepper, scendono le quotazioni a New York
In forte ribasso il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che mostra un -4,64%.
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