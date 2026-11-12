New York: profondo rosso per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - A picco il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America , che presenta un pessimo -4,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keurig Dr Pepper , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Keurig Dr Pepper mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,93 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,86. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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